ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФК БАТЭ прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Дулубом

03.06.2018 17:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. ФК БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом. Об этом сообщается на сайте клуба.  

«В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом», – говорится в сообщении.  

Хотя в целом БАТЭ показывает хорошую игру, команда допустила ничью с «Ислочью» (1:1) и поражение от «Городеи» (1:2). В обоих случаях футболисты не смогли предотвратить гол на последних минутах матчей.  

Аналогичная ситуация сложилась и в финале Кубка Беларуси. БАТЭ вело в счёте до 76 минуты, после чего брестское «Динамо» переломило ход матча в свою пользу.  

На данный момент БАТЭ по-прежнему лидирует в чемпионате страны. Клуб на два очка опережает своих преследователей.  

Стоит отметить, что это редкий случай, когда клуб сам решил расстаться с главным тренером. Дулуб не стал спорить.  

«С пониманием отнёсся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!», – приводит БАТЭ слова бывшего главного тренера.  

Также можно упомянуть, что Олег Дулуб не долго был с клубом. Мужчина был назначен на пост главного тренера в начале января этого года.  

16 января специалист провёл первую тренировку – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ФК БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом. Об этом сообщается на сайте клуба.   «В связи с отрицательными результатами БАТЭ в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае рак убежал из кастрюли на кухне ресторана. Его оставили жить‍
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика