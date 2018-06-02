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Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве
Новости Беларуси. На одной из главных площадей Могилёва появится именная тротуарная плитка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любой желающий, заплатив определённую сумму, сможет вписать себя в историю – заказать гравировку своей фамилии, имени и отчества. Проект так и называется – «Имена Могилёва». Приём заявок на местную «Аллею звёзд» уже стартовал.
Виталий Гришкевич, житель Могилёва:
Могилевчане отнеслись к идее осторожно. Заявок пока немного. В основном звонят и задают вопросы.
Татьяна Манёнок, ведущий юрисконсульт Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:
Исключением из правила могут стать известные уроженцы Могилёва, жившие в разные времена. С инициативой увековечить их имена рядом с ныне живущими выступили историки. Связать прошлое и настоящее.
Алексей Батюков, директор музея истории Могилёва:
Андрей Климов, и.о.директора Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:
Именная зона появится на площади Славы. Сейчас здесь вовсю идёт реконструкция, укладывается та самая плитка. Гравёры приедут через месяц. Идея эта не нова. Могилевчане просто переняли опыт других европейских городов, где таким образом нередко собирают деньги на благоустройство.
Юрий Прокопенко, СТВ:
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Новости Беларуси. На одной из главных площадей Могилёва появится именная тротуарная плитка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой желающий,...
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