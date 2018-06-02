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В жуткой аварии погибла 30-летняя «Миссис мира – 2018»
Новости Киргизии. В селе Чок-Тал 3 июня в ДТП погибла «Миссис мира – 2018» Сания Шакирова.
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В аварии погибла Сания Шакирова, водителя и 38-летнего пассажира госпитализировали.
Одной из первых о случившемся узнала телеведущая Ассоль Молдокматова. Женщина опубликовала прощальную речь в соцсети.
«Не хочу верить этому... Жизнь так жестока… Ещё недавно ты улыбалась и шутила, радовалась, как ребёнок... Нам тебя будет не хватать Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем. Она карабкалась и выжила. Искренние соболезнования. Это невосполнимо», –
«Сания Шакирова написала мне три дня назад, что парень сделал предложение выйти замуж и подарил 101 розу. Они поехали вместе на ИК. Возвращаясь с ИК попали в ДТП», –
В раннем возрасте из-за финансовых сложностей Сания Шакирова отправилась в Москву, там она несколько лет работала в индустрии красоты. Среди клиентов женщины были многие знаменитости.
В апреле 2018 года Шакирова победила в номинации «Missis world» конкурса Miss Universe Beauty. После победы женщине предложили годовой контракт в качестве возрастной модели, подарили путёвку в Венецию и сертификат на покупку автомобиля на сумму 15 тысяч долларов.
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Новости Киргизии. В селе Чок-Тал 3 июня в ДТП погибла «Миссис мира – 2018» Сания Шакирова. По сведениям Sputnik Кыргызстан, 30-летняя гражданка ехала в такси. Во время...
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