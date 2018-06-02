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В жуткой аварии погибла 30-летняя «Миссис мира – 2018»

03.06.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Киргизии. В селе Чок-Тал 3 июня в ДТП погибла «Миссис мира – 2018» Сания Шакирова.  

По сведениям Sputnik Кыргызстан, 30-летняя гражданка ехала в такси. Во время движения машину занесло, и транспортное средство врезалось в стену, которая ограждает кладбище.  

В аварии погибла Сания Шакирова, водителя и 38-летнего пассажира госпитализировали.  

В жуткой аварии погибла 30-летняя «Миссис мира – 2018»
Фото: instagram.com/saniya.shakirovna.official  

Одной из первых о случившемся узнала телеведущая Ассоль Молдокматова. Женщина опубликовала прощальную речь в соцсети.  

«Не хочу верить этому... Жизнь так жестока… Ещё недавно ты улыбалась и шутила, радовалась, как ребёнок... Нам тебя будет не хватать Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем. Она карабкалась и выжила. Искренние соболезнования. Это невосполнимо», – написала Молдокматова в Instagram.  

В жуткой аварии погибла 30-летняя «Миссис мира – 2018»
Фото: instagram.com/assol_moldokmatova  

«Сания Шакирова написала мне три дня назад, что парень сделал предложение выйти замуж и подарил 101 розу. Они поехали вместе на ИК. Возвращаясь с ИК попали в ДТП», – добавила телеведущая через несколько часов.  

В раннем возрасте из-за финансовых сложностей Сания Шакирова отправилась в Москву, там она несколько лет работала в индустрии красоты. Среди клиентов женщины были многие знаменитости.  

В апреле 2018 года Шакирова победила в номинации «Missis world» конкурса Miss Universe Beauty. После победы женщине предложили годовой контракт в качестве возрастной модели, подарили путёвку в Венецию и сертификат на покупку автомобиля на сумму 15 тысяч долларов.  

 
 
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Новости Киргизии. В селе Чок-Тал 3 июня в ДТП погибла «Миссис мира – 2018» Сания Шакирова.   По сведениям Sputnik Кыргызстан, 30-летняя гражданка ехала в такси. Во время...
 
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