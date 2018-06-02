Олег Дулуб уволен с поста главного тренера БАТЭ

Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Олег Дулуб отправлен в отставку.

Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами в последних играх и проигрышем в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо». Кроме того, руководство клуба обеспокоено состоянием команды перед еврокубковыми матчами. Кто станет новым главным тренером борисовчан, пока не сообщается.