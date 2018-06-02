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В Минске горела многоэтажка. Эвакуировали 12 человек
Вечером 2 июня на верхнем этаже дома по ул. Корженевского произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили БЕЛТА в МЧС.
К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота — 11-й этаж. Горела мебель и стены квартиры. Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.
Журналисты
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Вечером 2 июня на верхнем этаже дома по ул. Корженевского произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили БЕЛТА в МЧС.
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