В Бресте работники МЧС и волонтеры спасли щенка, умиравшего в застывшей смоле

Участь непутевого щенка была практически решена, пока добрые люди не позвонили в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС.





brest.mchs.gov.by . На место выехали спасатели и возле взлетной полосы аэропорта обнаружили щенка, который застрял в смоле и жалобно скулил, каждое мгновение цепляясь за жизнь, сообщает













Дело было утром 31 мая.





- Проблема была в том, что после холодной ночи по этому битуму можно было ходить. Он был твердый, как асфальт. А еще под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке, - сообщил специалист.





Спасатели час доставали щенка из застывшей смолы, но даже после этого из-за сильнейшей интоксикации он не мог шевелиться.





Благодаря волонтерам организации «Доброта в Бресте» и помощи ветврачей, которые целый день боролись за его жизнь, щенка удалось-таки спасти.