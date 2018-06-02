Рауль Кастро возглавит комиссию по реформированию конституции Кубы

Первый секретарь кубинской Коммунистической партии Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны. Об этом сообщил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Как сообщается, реформа коснётся экономической и социальной составляющей основного закона, но не его политической направленности. В комиссию вошли 33 депутата.

Напомним, действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. Изменения в неё вносили в 1992 и 2002 годах.