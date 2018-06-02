|
Рауль Кастро возглавит комиссию по реформированию конституции Кубы
Первый секретарь кубинской Коммунистической партии Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны. Об этом сообщил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
Как сообщается, реформа коснётся экономической и социальной составляющей основного закона, но не его политической направленности. В комиссию вошли 33 депутата.
Напомним, действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. Изменения в неё вносили в 1992 и 2002 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщается, реформа коснётся экономической и социальной составляющей основного закона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)