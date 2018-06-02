Молодая картошка - от 1,3 рубля, черешня - от 3,9. На каком рынке Минска выгоднее покупать фрукты и овощи

Где покупать овощи и фрукты дешевле? Этим вопросом задаются многие минчане. Одни говорят, что самые низкие цены на Комаровке, да и добираться до рынка удобно, он находится в центре. Другие готовы ехать в Ждановичи на рынок «Лебяжий», потому что уверены, что самые низкие цены там и можно значительно сэкономить. Третьи убеждают, что выгодно закупиться можно на сезонном рынке на «Экспобеле». FINANCE.TUT.BY побывал на трех рынках и сравнил цены на сезонные фрукты, овощи и ягоды.





«Обычно хожу на Комаровку, но друзья сказали, что на Ждановичах дешевле»

Возле палаток с овощами и фруктами на рынке «Лебяжий» в Ждановичах не протолкнуться. Кажется, сюда съехалось полстолицы. Продавцы пластиковыми совками нагребают в пакеты клубнику и черешню. Цены на них разные. Клубника есть и по 5 рублей — та, что крупная и чистая, и по 2.80 — мелкая и в земле. Самый большой спрос на ту, что за 3 — 3.5 рубля.





— А почему на Комаровке не берете? Там в пятницу и по 2 рубля была, и по 1.5.

— Мне до центра хуже добираться. Я в Веснянке живу, мне до Ждановичей 10 минут ехать, — отвечает женщина. — Клубнику покупаю на «пятиминутку». У меня и дети зимой ее хорошо едят, и сама люблю. Беру ту, что по 3 рубля — она средняя, сухая, чистить будет несложно.

Некоторые ягоды покупают целыми ящиками.

За черешней тоже очереди. Килограмм стоит 4−5 рублей. В одном месте даже за 3.50 была, но слегка помятая и подвявшая. Все продавцы предлагают попробовать товар, поэтому можно выбрать ту, что по вкусу.





Берут люди и абрикосы с персиками. Килограмм первых стоит 3.20 — 4 рубля. Те, что подешевле, еще зеленоватые, без аромата. Килограмм самых дешевых персиков стоит 7 рублей. Кстати, инжирные продают по такой же цене, их берут чаще.

— У нас цена по несколько раз на день меняется, — рассказывает продавец экзотических фруктов. — Если покупают активно, чуточку поднимаем. Если слабо, спускаем цену.

Возле палаток с овощами людей меньше, чем возле фруктовых.

— Помидоры хорошо покупают, в основном те, что по 3 — 4 рубля, за огурчиками приходят — продаем по рублю, у нас белорусские, — перечисляет продавец, взвешивая овощи покупателю. — Картошку пока берут не слишком активно, хоть она и недорогая, всего по 1.30. Люди прошлогоднюю доедают еще.

— А на Комаровку вы за покупками ходите или вам сюда ближе? — интересуюсь у покупателя.

— Обычно я на туда и хожу. Но друзья сказали, что здесь дешевле, решил посмотреть, — отвечает мужчина. — Вижу, что цены почти не отличаются, а некоторые на Комаровке даже ниже. Что заметил, что тут дорогая капуста — 2 рубля за кило.





На Лебяжьем уже во всю продают арбузы. Цена за кило — 3 рубля. Мы попробовали — они уже сладкие и вкусные.

Кстати, отправляясь за покупками на Ждановичи, нужно тщательно следить за своими вещами — на рынке полно воришек. Сеголня у одной женщины из сумки вытащили кошелек, а у продавца подушек и одеял украли комплект постельного белья.





Через дорогу от Лебяжьего есть еще один рынок с овощами и фруктами. Но цены здесь как из параллельной реальности — в раза 2 выше. К примеру, самая дешевая клубника стоит 6 рублей, черешня — 8, огурцы и картошка по 2 рубля. Людей там почти нет, продавцы сидят со скучающим видом.





Клубнику продают в основном по 5 рублей, а картошку по 1.90

На сезонном рынке Экспобела людей в разы меньше, чем на Ждановичах. Что сразу бросается в глаза, клубника здесь намного дороже, чем везде. Самая дешевая стоит 3.50 и есть она только в паре мест. В основном ягоды продают по 5 рублей, есть и дороже. И люди покупают.

— Я 2 килограмма взяла поесть. Да, дороговатая, но от такого количества не обеднею, — с улыбкой объясняет женщина, которая купила клубнику по 5 рублей. — Зато она красивая и ароматная. На варенье куплю помельче и подешевле.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Самая дешевая черешня здесь тоже почти в два раза дороже, чем на Ждановичах, стоит 7.50. Нельзя сказать, что здесь она слаще или крупнее — мы попробовали.

К слову, с лотка возле остановки недалеко от рынка клубнику и черешню продают примерно по такой же цене — 3.40 и 6.99 за кило соответственно.





Абрикосы и персики здесь тоже отличаются по цене в большую сторону. Кило первых стоит 4.90 и это самые недорогие, а кило вторых — 8.50.

— Вечером будет дешевле, тогда и придем, — переговариваются между собой парень с девушкой. — А пока пошли в торговый центр.





К вечеру цены действительно немножко снизились. В одном месте появилась клубника по 3 рубля. Зелень подешевела. Лук, петрушка и укроп стоили по рублю, а стали 80 копеек.

В продаже также есть молодая картошка по 1.90, помидоры — самые дешевые по 3.50 и перцы по 8.50.

«Потребкооперация привозит дешевую клубнику, с высокими ценами мы не сможем конкурировать»

На Комаровке в выходные ажиотаж. По-прежнему стоят очереди за клубникой . Здесь, к слову, она самая дешевая — есть и по 2 рубля, и по 1.50. Один мужчина даже по 1.20 отдавал.





— Во-первых, ягод много, их нужно продать, поэтому и цены не задираем. Во-вторых, потребкооперация привозит дешевую клубнику, с высокими ценами мы просто не сможем конкурировать, — объяснил один из продавцов, почему у них такие цены.

Кстати, потребкооперация привозит дешевые ягоды и в райцентры. К примеру, в магазине «Родны кут» в городе Любань клубнику продают по 2.50. На рынке дешевых ягод еще нет. Люди продают пол литровую баночку за 2 рубля, а лоточек от килограммового мороженого за 12 рублей.

Черешня в среднем стоит 4 рубля. В одном месте была по 3.50, но ее быстро разобрали пенсионеры.





На рынке появилась первая белорусская молодая картошка, правда, пока как горох мелкая. Кило стоит 2 рубля. Самые дешевые огурцы тоже оказались на Комаровке, по 89 копеек. Нестандарт можно купить даже дешевле. На капусту тоже самая выгодная цена — 1.30. Но это импортная столько стоит. Белорусскую молодую мы нашли по 2 рубля. В нескольких местах продают молодую свеклу по 2 рубля.



Александра Квиткевич, TUT.BY * Цены на 2 июня 2018 года

Мы сравнили цены с трех рынков. Мы брали самые низкие, не учитывая уцененный товар. На Комаровском и Лебяжьем в Ждановичах они оказались примерно одинаковыми — разница небольшая как в большую, так и в меньшую сторону. На Экспобеле все стоит значительно дороже.