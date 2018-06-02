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Два человека пострадали в результате стрельбы в Берлинском кафедральном соборе
Как сообщают немецкие СМИ, полиция применила оружие для обезвреживания мужчины в Берлинском кафедральном соборе.
По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Как сообщают немецкие СМИ, полиция применила оружие для обезвреживания мужчины в Берлинском кафедральном соборе.
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