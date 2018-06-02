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БАТЭ уволило главного тренера Олега Дулуба

03.06.2018 18:57 — Разное | Ежедневник  
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БАТЭ уволило главного тренера Олега Дулуба

Олег Дулуб. Фото ФК "Динамо-Минск"

Это решение было принято после неудовлетворительных результатов "желто-синих" в последних матчах, а также из-за обеспокоенности клубного руководства состоянием команды перед скорым стартом в еврокубках.

Напомним, в нынешнем чемпионате страны БАТЭ стартовал с 8-ми побед подряд, включая гостевую викторию (1:0) над принципиальным соперником минским "Динамо" в минувшую среду, пишет БЕЛТА. Однако затем борисовчане сыграли на своем поле вничью с "Ислочью" (1:1), а вчера потерпели поражение от замыкающей турнирную таблицу "Городеи" (1:2), пропустив решающий мяч на 94-й минуте. В итоге, БАТЭ хоть и остался на первом месте в чемпионате, подпустил столичных динамовцев, идущих вторыми, на дистанцию в 2 очка.

При этом, недавно "желто-синие" уступили брестскому "Динамо" в финале Кубка Беларуси (2:3), а в самом начале сезона проиграли этому же сопернику в поединке за Суперкубок страны (1:2). Олег Дулуб был назначен главным тренером БАТЭ в январе 2018 года. Под его руководством борисовчане успели провести 16 матчей, в которых 11 раз праздновали победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Всего в БАТЭ Олег Дулуб находился 150 дней. Это самый маленький срок среди всех главных тренеров борисовской команды в истории. Отметим, что Дулуб не сумел выиграть с БАТЭ ни единого трофея. По информации портала Tribuna.com, новым наставником борисовчан станет экс-игрок БАТЭ Дмитрий Молош, который в минувшем сезоне тренировал "Смолевичи" и вывел команду в высшую лигу. С января этого года Молош занимал должность помощника Дулуба в БАТЭ.

 
 
Теги: Минск
 
 
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