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Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине
03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест
Ежегодное мероприятие для детей проводится в четвёртый раз в городе Кобрине, и неизменно привлекает внимание родителей и особенно деток.
Подобная "движуха" несомненно, сделала бы честь любому городу Беларуси, даже областного значения, но для Кобрина она является особенным праздником, который привлекает жителей всей страны.
Возможно, со временем подобный праздник станет визитной карточкой города.
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Ежегодное мероприятие для детей проводится в четвёртый раз в городе Кобрине, и неизменно привлекает внимание родителей и особенно деток. Подобная "движуха"...
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