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Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине

03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ежегодное мероприятие для детей проводится в четвёртый раз в городе Кобрине, и неизменно привлекает внимание родителей и особенно деток.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине

Подобная "движуха" несомненно, сделала бы честь любому городу Беларуси, даже областного значения, но для Кобрина она является особенным праздником, который привлекает жителей всей страны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине

Возможно, со временем подобный праздник станет визитной карточкой города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56091.php

Праздник "Игры и игрушек "Полесье 2018" проходит в Кобрине

 
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Ежегодное мероприятие для детей проводится в четвёртый раз в городе Кобрине, и неизменно привлекает внимание родителей и особенно деток. Подобная "движуха"...
 
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