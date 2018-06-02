Ежегодное мероприятие для детей проводится в четвёртый раз в городе Кобрине, и неизменно привлекает внимание родителей и особенно деток.



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Подобная "движуха" несомненно, сделала бы честь любому городу Беларуси, даже областного значения, но для Кобрина она является особенным праздником, который привлекает жителей всей страны.



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Возможно, со временем подобный праздник станет визитной карточкой города.



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