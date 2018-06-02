ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сколько потребуется времени, чтобы дома полностью превратились из "красных" в белые, никто не знает. Ещё в далёком 2011 году мы поднимали данный вопрос, но кроме как натянуть ограждающие ленточки и вывесить кое-где предупреждающие таблички, на большее сил как-то не хватило.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56090.php

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

А между тем, люди нет-нет, да и слышат, и даже видят, как вонзается эта самая отваливающаяся плитка в землю.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56090.php

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

Трудно даже вообразить, что произойдёт, если не дай Бог, такой летающий кусок угодит в человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56090.php

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор
 На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

А если в ребёнка? Ждём трагедии, и тогда будем предпринимать экстренные меры?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56090.php

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор
 На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

Это называется - халатность и бездействие. Да, понятно, что денег нет, и может не скоро появятся, но делать что-то надо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56090.php

На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько потребуется времени, чтобы дома полностью превратились из "красных" в белые, никто не знает. Ещё в далёком 2011 году мы поднимали данный вопрос, но кроме как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшего футболиста "Арсенала" обокрали грузчики московского аэропорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика