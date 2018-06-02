Сколько потребуется времени, чтобы дома полностью превратились из "красных" в белые, никто не знает. Ещё в далёком 2011 году мы поднимали данный вопрос , но кроме как натянуть ограждающие ленточки и вывесить кое-где предупреждающие таблички, на большее сил как-то не хватило.



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А между тем, люди нет-нет, да и слышат, и даже видят, как вонзается эта самая отваливающаяся плитка в землю.



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Трудно даже вообразить, что произойдёт, если не дай Бог, такой летающий кусок угодит в человека.



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А если в ребёнка? Ждём трагедии, и тогда будем предпринимать экстренные меры?



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Это называется - халатность и бездействие. Да, понятно, что денег нет, и может не скоро появятся, но делать что-то надо.



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