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На Гаврилова "красные" дома как осыпались плиткой 6 лет назад, так и осыпаются до сих пор
03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест
Сколько потребуется времени, чтобы дома полностью превратились из "красных" в белые, никто не знает. Ещё в далёком 2011 году
А между тем, люди нет-нет, да и слышат, и даже видят, как вонзается эта самая отваливающаяся плитка в землю.
Трудно даже вообразить, что произойдёт, если не дай Бог, такой летающий кусок угодит в человека.
А если в ребёнка? Ждём трагедии, и тогда будем предпринимать экстренные меры?
Это называется - халатность и бездействие. Да, понятно, что денег нет, и может не скоро появятся, но делать что-то надо.
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Сколько потребуется времени, чтобы дома полностью превратились из "красных" в белые, никто не знает. Ещё в далёком 2011 году мы поднимали данный вопрос, но кроме как...
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