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В Бресте состоялась благотворительная акция «Скажи детству «ДА!»

03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 июня 2018 года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке Районного комитета общественного объединения «БРСМ» Московского района г. Бреста состоялась благотворительная акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей - «Скажи детству «ДА!». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56089.php

В Бресте состоялась благотворительная акция «Скажи детству «ДА!»

В ходе акции специалистами организованна развлекательная программа с озорными и веселыми клоунами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56089.php

В Бресте состоялась благотворительная акция «Скажи детству «ДА!»

Клоун Димка и клоунесса Джулька посетили семьи, в которых проживают «особенные» детки.

 
Теги: Брест
 
 
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1 июня 2018 года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке Районного комитета общественного...
 
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