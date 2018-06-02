В Бресте состоялась благотворительная акция «Скажи детству «ДА!»

1 июня 2018 года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке Районного комитета общественного объединения «БРСМ» Московского района г. Бреста состоялась благотворительная акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей - «Скажи детству «ДА!».



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В ходе акции специалистами организованна развлекательная программа с озорными и веселыми клоунами.



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Клоун Димка и клоунесса Джулька посетили семьи, в которых проживают «особенные» детки.