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В Бресте состоялась благотворительная акция «Скажи детству «ДА!»
03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест
1 июня 2018 года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке Районного комитета общественного объединения «БРСМ» Московского района г. Бреста состоялась благотворительная акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей - «Скажи детству «ДА!».
В ходе акции специалистами организованна развлекательная программа с озорными и веселыми клоунами.
Клоун Димка и клоунесса Джулька посетили семьи, в которых проживают «особенные» детки.
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1 июня 2018 года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке Районного комитета общественного...
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