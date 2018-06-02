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Пожар на Скрипникова. Версия - неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина
03.06.2018 19:12 — Разное | Виртуальный Брест
02.06.2018 г., 20-36. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел пожар в жилом девятиэтажном многоквартирном доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1962 г.р.
После вскрытия металлической двери при помощи бензоинструмента звеном газодымозащитной службы спасен хозяин и передан медицинской службе пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС для оказания медицинской помощи.
После осмотра госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница» с диагнозом «острое отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, алкогольная интоксикация». В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире.
Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина квартиры.
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02.06.2018 г., 20-36. В г. Бресте на ул. Скрипникова произошел пожар в жилом девятиэтажном многоквартирном доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1962 г.р. После вскрытия...
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