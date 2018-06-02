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Чёрный дельфин наглотался пакетов и умер, выбросившись на берег

03.06.2018 19:22 — Разное | ОНТ  
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В Таиланде погиб дельфин, который проглотил 80 пластиковых пакетов.

Выбросившийся на берег дельфин был ещё жив, когда его заметили местные жители. На место приехали специалисты, которые пытались спасти животное, но оно погибло.

Позже выяснилось, что в желудке и горле дельфина скопилось около восьми килограммов пакетов, которые не позволяли животному проглатывать и переваривать пищу.

Ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает около 300 морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов. 

 
 
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​В Таиланде погиб дельфин, который проглотил 80 пластиковых пакетов.
 
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