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Бывшего футболиста "Арсенала" обокрали грузчики московского аэропорта

03.06.2018 19:10 — Разное | Tut.by  
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Двое грузчиков столичного аэропорта Шереметьево задержаны по подозрению в краже 11 тысяч долларов у пассажира, сообщила в воскресенье ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В УМВД России по Калининграду с заявлением о пропаже денежных средств на сумму 11 тысяч долларов обратился гражданин Великобритании. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были установлены и задержаны два грузчика (1988 и 1982 годов рождения), которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон — Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», — сказала она.

Мужчина прилетел из Лондона в Москву и из аэропорта Шереметьево вылетел в Калининград. В аэропорту Храброво, он получил багаж, а в гостинице обнаружил пропажу денег.

Следователи Западного линейного управления МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). «Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу», — добавила Волк.

В свою очередь, в пресс-центре МВД РФ ТАСС подтвердили, что потерпевший — британский футболист нигерийского происхождения Нванкво Кану.

 
 
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Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу.
 
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