Футбольный клуб БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт клуба.



"В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом", - говорится в сообщении.

Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.

БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси с 25 очками после 10 игр, опережая минское "Динамо" на два балла.