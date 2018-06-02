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БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом

03.06.2018 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Футбольный клуб БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт клуба.

БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом
"В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом", - говорится в сообщении.

Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.

БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси с 25 очками после 10 игр, опережая минское "Динамо" на два балла.

 
 
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Футбольный клуб БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт клуба.
 
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