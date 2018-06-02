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БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом
Футбольный клуб БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт клуба.
Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.
БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси с 25 очками после 10 игр, опережая минское "Динамо" на два балла.
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Футбольный клуб БАТЭ расторг контракт с главным тренером Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт клуба.
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