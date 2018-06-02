Полиция оцепила кафедральный собор в Берлине после стрельбы

Германская полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после сообщений о стрельбе, сообщают местные СМИ в воскресенье.

По данным СМИ, один из полицейских выстрелил в человека. Также сообщается об одном раненом.

На месте работают отряды полиции, к зданию собора, являющегося одним из самых популярных у туристов и расположенном в центре Берлина, подъехали кареты скорой помощи.

Причины стрельбы пока не сообщаются.