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Полиция оцепила кафедральный собор в Берлине после стрельбы
Германская полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после сообщений о стрельбе, сообщают местные СМИ в воскресенье.
По данным СМИ, один из полицейских выстрелил в человека. Также сообщается об одном раненом.
На месте работают отряды полиции, к зданию собора, являющегося одним из самых популярных у туристов и расположенном в центре Берлина, подъехали кареты скорой помощи.
Причины стрельбы пока не сообщаются.
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Германская полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после сообщений о стрельбе, сообщают местные СМИ в воскресенье. По данным СМИ, один из полицейских...
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