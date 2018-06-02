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Барашек на вертеле, лезгинка, юрта в центре Гродно: чем запомнится XII фестиваль национальных культур
Новости Беларуси. В выходные фестиваль национальных культур принимал Гродно. Уже в 12 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На улицах еще слышны отголоски праздника.
Приветствия на разных языках мира на каждом углу. Такое многоголосье лишь раз в два года. Когда со всех уголков Беларуси в Гродно съезжаются представители диаспор, чтобы гордо через весь город пронести на глазах у тысяч зрителей флаг фестиваля национальных культур.
Хизри Асадулаев, председатель правления Международного общественного объединения дагестанцев:
И вот по всему историческому центру, словно уголки малых родин, разместились подворья народов мира. Самое большое, на всю площадь Ленина – у белорусов, на правах гостеприимных хозяев.
Встречают здесь гостей традиционно, как завели прадеды, хлебосольно. Пиром на весь мир.
А после застолья – пора и за дело браться. Мастера со всех областей страны встретились в Гродно. О конкуренции речи не идёт, ведь у каждого своё уникальное ремесло из списка нематериального культурного наследия Беларуси.
Будь то валяние знаменитых дрибинских валенок или плетение лаптей из липы.
Валентина Моисеева, народный мастер:
Центр Гродно на фестивале, как карта мира в миниатюре. Все народы стали соседями, даже те, кто переехал в Беларусь из далёкой Гаваны или Шри-Ланки, кстати кубинцы и тамилы на фестивале впервые. Для путешествия по странам навигатор здесь не требуется. Да и язык танца не нуждается в переводчике.
Со всех сторон мелодии на все лады, что даже наши ноги сами идут в пляс. Ну как удержаться, когда слышишь грузинское «Асса!»
Праздник объединил 35 диаспор. Каждая старается показать себя с самой лучшей стороны.
Галина Буро, СТВ:
А ещё страны в буквальном смысле можно пробовать на вкус. Плов, долма, манты и хинкали, похлава, греческий салат. Даже барашек на вертеле, посреди улицы.
Вадим Тимошенко, повар:
Тема подворий в этот раз – народные забавы. Например, такие национальные казахские качели называются дурдай, построены без единого гвоздя. А ещё прямо в центре этого подворья выросла настоящая юрта.
Султан Зейнуллин, представитель казахской диаспоры:
Гродно, как белорусский Рио, а фестиваль национальных культур – уникальный праздник. Увидеть который своими глазами приехали, по разным подсчётам, около 200 тысяч туристов. Безвизовый режим пришёлся кстати.
Нань Чжан, турист (Китай):
Инна Юрина, турист (Россия):
И так на протяжении уже больше 20 лет. Фестиваль национальных культур впервые прошёл в Гродно в 1996 году. И до сих пор учит, пожалуй, главному, жить всегда в мире и дружбе.
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Барашек на вертеле, лезгинка, юрта в центре Гродно: чем запомнится XII фестиваль национальных культур
Новости Беларуси. В выходные фестиваль национальных культур принимал Гродно. Уже в 12 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На улицах еще слышны отголоски...
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