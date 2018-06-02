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Во время интервью Познеру подарили белорусские носки. И вот как он отреагировал
Новости Беларуси. Красные носки как часть образа. Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
Владимир Познер:
Юлия Огнева:
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Новости Беларуси. Красные носки как часть образа. Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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