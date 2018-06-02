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Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня

03.06.2018 20:12 — Разное | ОНТ  
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Сегодня, 3 июня 2018 года, впервые отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник провозглашён Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Инициатором международной даты стал Туркменистан.

Как вид транспорта велосипед используется уже на протяжении 200 лет. И за это время его конструкция претерпела значительные изменения. Кстати, во многих странах велосипеды сейчас на пике популярности, а, например, в Нидерландах это национальное средство передвижения. 

 
 
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​Сегодня, 3 июня 2018 года, впервые отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник провозглашён Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Инициатором международной даты...
 
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