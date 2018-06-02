В Китае мужчину похоронили в автомобиле

Родственники приняли решению исполнить последнюю волю покойника. Он завещал похоронить себя не в гробу, а в любимой машине, говорится в описании видео.





Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.



