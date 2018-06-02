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В Китае мужчину похоронили в автомобиле
В сети появилось видео похорон жителя Китая в его автомобиле.
Родственники приняли решению исполнить последнюю волю покойника. Он завещал похоронить себя не в гробу, а в любимой машине, говорится в описании видео.
Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу.
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В сети появилось видео похорон жителя Китая в его автомобиле.
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