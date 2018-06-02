ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае рак сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню. Его оставили живым

03.06.2018 19:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Китае рак сбежал из кастрюли в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Видео его побега собрало в "Фейсбуке" почти миллион просмотров.

В 11-секундном ролике видно, что левая клешня рака уже находится в кастрюле с кипящей водой. Он немедленно отрезает ее правой, и клешня падает в суп, передает ВВС.

Опубликовавший видео в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже заявил, что взял себе отчаянного рака в качестве домашнего питомца.


Неясно, намеренно ли рак так поступил или случайно; возможно, клешня мешала ему, так как уже была обездвижена.


Пользователи Weibo в комментариях поддержали храброго рака, призывая "отпустить его" и "не есть его, ведь он так отчаянно пытается выжить", пишет издание Taiwan News.

Пользователь Juike им ответил: "Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме".

Тем, кто беспокоится о том, как рак будет жить с одной клешней, не стоит волноваться: за несколько циклов смены панциря клешня отрастает снова. У взрослых особей это занимает три-четыре года.

Китай в последнее время переживает бум увлечения поеданием раков. Их выращивают на фермах и подают во многих ресторанах.


Эта страна - крупнейший производитель ракообразных в мире, как сообщает китайское новостное агентство Синьхуа со ссылкой на минсельхоз.

Экспорт ракообразных в Китае увеличился с 265 тонн в 2007 году до 852 тонн в 2016 году, пишет агентство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае рак сбежал из кастрюли в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Видео его побега собрало в "Фейсбуке" почти миллион просмотров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Филиппин послал "к черту" представителя ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика