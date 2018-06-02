Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида

Новое правительство испанской провинции Каталония во главе с Кимом Торрой принесло присягу и вступило в свои полномочия, сообщает

C приведением к присяге нового правительства автоматически завершился период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев.

Глава правительства Каталонии заявил, что привержен идее независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом, с тем чтобы положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны. В своей речи в честь приведения к присяге он открыто обратился к главе испанского правительства. «Премьер Педро Санчес. Будем вести переговоры между двумя правительствами. Сложившуюся ситуацию нельзя затягивать ни на один день», — сказал он, цитирует его слова. Кроме того, говоря о действиях Мадрида, направленных против каталонских сепаратистов, он выразил сожаление из-за «государственного переворота против демократии и каталонских институтов». Всем пострадавшим от политических преследований после каталонского референдума о независимости Торра пообещал помощь.

«Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республики», — сказал Ким Торра на церемонии присяги правительства.





Сам Торра вступил в должность 17 мая. Однако при этом он, вопреки традиции, не стал заявлять о своей верности испанской Конституции и не стал присягать королю Испании Филиппу VI. Вместе с тем он пообещал быть преданным «народу Каталонии».





Каталония — регион с сильными сепаратистскими настроениями на востоке Испании. Предыдущий глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон стал организатором референдума о независимости региона от Мадрида. Тогда 90% каталонцев поддержали отсоединение от Испании при явке 43%. Однако власти Испании отказались признать референдум законным. Организаторы референдума были привлечены к ответственности, руководство Каталонии ушло в отставку. В регионе в соответствии со статьей 155 Конституции Испании было введено прямое управление. Главный вдохновитель сепаратистского движения, Пучдемон, был вынужден покинуть страну. В настоящее время он находится в Германии. Испанские власти выписали ордер на его арест, в связи с чем в Германии решается вопрос о его экстрадиции. 22 мая высший суд Шлезвиг-Гольштейна, несмотря на запрос прокуратуры, отказался арестовать Пучдемона.





После ухода предыдущего правительства Каталонии в регионе были организованы выборы, по итогам которых успеха вновь добились каталонские сепаратисты. На пост главы региона изначально ими, несмотря на уголовное преследование, был выдвинут Карлес Пучдемон. Его сторонники предположили, что управлять регионом лидер сепаратистов сможет дистанционно. Однако возможность утверждения экс-главы Каталонии на новый срок отказался утвердить Конституционный суд Испании.