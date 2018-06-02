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Роналду затребовал у «Реала» десятки миллионов
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год.
Как передает
По версии итальянского издания, Роналду может сохранить верность мадридскому клубу, если его руководство пересмотрит текущее соглашение, рассчитанное до 2021 года, согласно которому португалец зарабатывает 21 миллион евро в год.
Сообщается, что через своего агента Жорже Мендеша, Роналду затребовал у президента «Реала» Флорентино Переса повышение зарплаты до 80 миллионов евро в год.
30 мая стало известно, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро. 33-летний форвард, по версии испанского издания Marca, еще до финала Лиги чемпионов уведомил партнеров по команде, что готов покинуть клуб.
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Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год.
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