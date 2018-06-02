ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко хочет, чтобы БРСМ был более активным

03.06.2018 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По мнению президента, нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма и бюрократии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как должна сегодня строиться работа Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), сообщила пресс-служба главы государства.

В конце мая в Минске прошел отчетно-выборный съезд организации, на котором был избран новый руководитель — Дмитрий Воронюк. Сейчас БРСМ находится в поисках новых путей своего развития.

"Нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела", — сказал Лукашенко, посещая в субботу Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Ф. Э. Дзержинского.

Также глава государства хотел бы, чтобы БРСМ был "более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то периодические акции, но каждого человека в деле".


Лукашенко отметил, что БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых можно сформировать кадровый резерв.

"Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества", — сказал президент.

По словам Лукашенко, БРСМ — это структура, которую можно задействовать в любое время, особенно — в тяжелый период.

По мнению главы государства, студенческий актив вместе с ректором и профсоюзом должен управлять процессами в вузе. Администрации президента поручено начать тесную работу с БРСМ, чтобы реструктуризировать деятельность объединения и определить основные направления его работы.

В пресс-службе также сообщили, что в ближайшее время Лукашенко планирует встретиться с руководством и наиболее активными членами молодежных объединений и других общественных организаций.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента, нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма и бюрократии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полиция оцепила кафедральный собор в Берлине после стрельбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика