Лукашенко хочет, чтобы БРСМ был более активным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как должна сегодня строиться работа Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), сообщила пресс-служба главы государства.

"Нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела", — сказал Лукашенко, посещая в субботу Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Ф. Э. Дзержинского.





Также глава государства хотел бы, чтобы БРСМ был "более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то периодические акции, но каждого человека в деле".









Лукашенко отметил, что БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых можно сформировать кадровый резерв.





"Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества", — сказал президент.





По словам Лукашенко, БРСМ — это структура, которую можно задействовать в любое время, особенно — в тяжелый период.





По мнению главы государства, студенческий актив вместе с ректором и профсоюзом должен управлять процессами в вузе. Администрации президента поручено начать тесную работу с БРСМ, чтобы реструктуризировать деятельность объединения и определить основные направления его работы.





В пресс-службе также сообщили, что в ближайшее время Лукашенко планирует встретиться с руководством и наиболее активными членами молодежных объединений и других общественных организаций.