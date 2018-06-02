Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.





«30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте», – сообщает местная полиция.













В 2018 году Сания Шакирова, мать троих детей, представляла Киргизстан на международном конкурсе красоты во Вьетнаме, где получила титул «Миссис мира».





Миссис мира – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Первый раз состоялся в 1985 году в Австралии.