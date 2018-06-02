Фестиваль национальных культур в Гродно побил рекорд посещаемости в этом году

У каждого фестиваля, как у каждого человека, есть свои характерные особенности. Именно их представители диаспор попытались показать в наилучшем ракурсе на тематических национальных подворьях. В этом году их 19. И в каждом дворе, как утверждают, наше самое-самое! На то, чтобы обойти всё, нужно пару дней.

Самые тёплые слова для Беларуси на разных языках. Самые лучшие танцы мира и самые вкусные блюда, которые обычно подают в разных уголках планеты. Всё это в уютных дворах одного белорусского города. Чтобы оценить масштаб гулянья, лучше посмотреть с высоты.

Свернёшь налево – все национальные блюда Молдовы попробуешь. От двора до двора несколько метров, в каждом – экскурсия в новую страну. Пока казахи с народными забавами знакомят, с армянского подворья раздаются чарующие звуки дудука, а евреи угощают мацой. Фестиваль проводят раз в два года и это уже 12-й многонациональный праздник, который ждут, любят и очень ценят.

Здесь по-хорошему хвастаются любимыми традициями и по-доброму соревнуются во время выбора лучшего подворья. В этом году самыми креативными назвали казахов, но это, пожалуй, самая сложная задача для организаторов за всю историю фестиваля.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: «Ведь они готовятся два года, два года они что-то там придумывают, репетируют, тренируются. Хотят, чтобы люди действительно радовались тому, что они не забывают свои традиции, хотят, чтобы с ними радовались все».

И в том, что у них это получается, сомневаться не приходится. Когда на смену словам о дружбе народов на белорусскую землю приходит настоящий многонациональный праздник.

Здесь уже говорят, что нынешний фестиваль побил рекорд посещаемости. За три дня по улицам города гуляли больше двухсот тысяч гостей, но есть и то, что посчитать невозможно – спетые песни, приготовленные блюда, восторженные отзывы и личные открытия. А ещё желания – обязательно приехать в следующий раз в начале лета на уникальный фестиваль национальных культур в Гродно.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента