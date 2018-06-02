​Артистическое поле

Сегодня на Красной площади встречали главный трофей соревнований – Кубок ФИФА. Болельщики ожидают приезда звёзд мирового футбола. На этой неделе, кстати, на московских аренах прошла своеобразная репетиция мундиаля: чемпионат мира по арт-футболу, куда приехали актёры, журналисты, музыканты из 16 стран мира, в том числе из Беларуси.

Нашей команде «Арт-Старс» удалось обыграть действующих чемпионов мира – Казахстан – и сыграть вничью с сильнейшей сборной артистов из России. О футболе, как о музыке, говорить трудно: нужно смотреть и слушать. Бутсы, мяч и рок-н-ролл – впечатления из Москвы от нашего собственного корреспондента Светланы Карульской.

Лионель Месси, капитан национальной сборной Аргентины по футболу: «Добрый день, друзья! Приветствую всех поклонников чемпионата мира по арт-футболу. Желаю всего наилучшего, хороших результатов и надеюсь, что вы получите от этого мундиаля огромное удовольствие. Удачи! Всё будет хорошо! Поехали!»

Вадим Галыгин, телеведущий: «Я себя не считаю звездой, во-первых, мы просто популярные ребята. Я здесь себя в большей степени чувствую частичкой Беларуси. Мы собрались, смогли пройти эту квалификацию все вместе: и работники телевидения, и певцы, и артисты, и музыканты».

Евгений Булка, телеведущий: «Беспощадные тренировки, не жалея себя. В несусветную рань поднимает нас тренер, в 10.30 мы уже на тренировке, и, конечно, теоритическая часть: конспекты, карандаши, мы зарисовываем схемы».

Валерий Дайнеко, певец: «Меня поставили сейчас в нападение, я исполняю роль Роналдо, он получает мяч в течение 15 минут, а меня поставят на 10 минут максимум, поэтому, я надеюсь, мяч меня не коснётся».

Илья Авербух, фигурист, заслуженный мастер спорта России: «Мы играли больше такой товарищеский матч, спасибо команде Беларуси, потому что играли очень аккуратно, все без травм».

Бутсы, мяч и ещё рок-н-рол – вот, что отличает арт-футбол от соревнований ФИФА, ведь, в арсенале каждой команды не только спортивная форма, но и полный набор музыкальных инструментов.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента