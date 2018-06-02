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​Владимир Семашко: Использование электробусов экономически выгодно

03.06.2018 20:45 — Разное | ОНТ  
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Со вторника по пятницу в Минске проходил Белорусский промышленный форум. Особое внимание уделили ноу-хау было на выставке. Причём производители сумели удивить даже весьма компетентных экспертов. Именно с удивительного мы начали разговор с вице-премьером, курирующим, в том числе тяжёлую промышленность и нефтехимию, – Владимиром Семашко.

– Активно развивается тема электромобилестроения. Вы знаете, что уже 20 электробусов по маршрутам Минска ездят и они завоевали симпатии и экономически доказали свою состоятельность, потому что они позволяют экономить 14-15% энергии. Это экологически чистый транспорт. У «Белкоммунмаша» есть большие заказы, исчисляются сотнями и даже тысячами таких электробусов.

Я увидел, что очень активно развивается и легковое электромобилестроение. Уже известны фирмы белорусские, уже счёт идёт: в планах стоит уже 40-70 тысяч электромобилей произвести и продать.

– Ввиду того, что у нас на подходе Белорусская АЭС, правительство планирует как-то стимулировать покупку и произвосдтво электротранспорта.

– Ну, безусловно. Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта, поэтому я думаю, что будет определённая поддержка. Подготовлен сейчас проект указа Президента, он сейчас на финише, на согласовании, думаю, на следующей неделе будет внесён в Администрацию Президента. Мы должны создать инфраструктуру заранее. Надо создать систему заправочных станций. Такая система будет создана.

Подробности – в видеоинформации

 
Теги: Минск
 
 
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Со вторника по пятницу в Минске проходил Белорусский промышленный форум. Что удивило на выставке вице-премьера Владимира Семашко.
 
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