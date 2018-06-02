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​На живца

03.06.2018 20:45 — Разное | ОНТ  
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Попытка бороться с обманом при помощи лжи недопустима. Такими словами глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, а за ним и коллеги из многих европейских стран, охарактеризовали информационную бомбу уходящей недели: новость о том, что в Киеве произошло вероломное (три пули в спину) заказное убийство широко известного в узких кругах российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. А менее чем через сутки произошло чудесное воскрешение. Прямо на пресс-конференции.

Что же за персонаж Бабченко? Отслужил два контракта в российской армии, прошёл две чеченские компании, на «гражданке» пытался работать журналистом: освещал конфликт в Южной Осетии, беспорядки в Турции, войну на Донбассе, но в редакциях не приживался. Взглядов придерживался антироссийских, весьма радикальных, чем полюбился некоторому контингенту социальных сетей. В последнее время и жил за счёт скандальных постов, которые оплачивали подписчики. После мнимого убийства, пресса (печатная и электронная) взорвалась обличительными статьями, а в социальных сетях стали собирать деньги его вдове и шестерым приёмным детям. Однако уже в среду Бабченко чудесным образом воскрес, заявив об участии в спецоперации СБУ. Признался, что «на живца» ловили настоящих киллера и заказчика, желавших расправится не только с ним, но и ещё с 30 жителями Украины. Предполагаемые киллер Алексей Цимбалюк и заказчик Борис Герман задержаны, дают показания.

Журналисты различных изданий по всему миру, в том числе и неправительственной организации «Репортёры без границ», произошедшее называют не иначе как новым витком в информационной войне. И выражают «глубочайшее негодование». А ещё задаются вопросом, как же теперь верить украинским спецслужбам, и как в дальнейшем разобраться: где настоящее убийство, а где – инсценировка по мотивам шпионского комикса? 

 
Теги: Новости
 
 
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Журналисты различных изданий по всему миру, в том числе и неправительственной организации «Репортёры без границ», новость о смерти Бабченко называют не иначе как...
 
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