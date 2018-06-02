ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска завоевала бронзу ЧЕ по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине

03.06.2018 20:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине — личном многоборье.


Фото: Belarus Gymnastics-Association

По сумме двух видов упражнений Екатерина Галкина получила 77,625 балла. Золото и серебро завоевали сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).

В юниорских соревнованиях чемпионата Европы в Гвадалахаре в активе белорусок одна медаль — серебро Анны Каменщиковой в упражнениях с булавами (16,725). Золото здесь у россиянки Дарьи Трубниковой (17,350), бронза — у представительницы Израиля Валерии Сотсковой (16,450).

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине - личном...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика