Белоруска завоевала бронзу ЧЕ по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине

Белоруска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине — личном многоборье.



Фото: Belarus Gymnastics-Association

По сумме двух видов упражнений Екатерина Галкина получила 77,625 балла. Золото и серебро завоевали сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).

В юниорских соревнованиях чемпионата Европы в Гвадалахаре в активе белорусок одна медаль — серебро Анны Каменщиковой в упражнениях с булавами (16,725). Золото здесь у россиянки Дарьи Трубниковой (17,350), бронза — у представительницы Израиля Валерии Сотсковой (16,450).