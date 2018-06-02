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Белоруска завоевала бронзу ЧЕ по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине
Белоруска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине — личном многоборье.
По сумме двух видов упражнений Екатерина Галкина получила 77,625 балла. Золото и серебро завоевали сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).
В юниорских соревнованиях чемпионата Европы в Гвадалахаре в активе белорусок одна медаль — серебро Анны Каменщиковой в упражнениях с булавами (16,725). Золото здесь у россиянки Дарьи Трубниковой (17,350), бронза — у представительницы Израиля Валерии Сотсковой (16,450).
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Белоруска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в олимпийской дисциплине - личном...
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