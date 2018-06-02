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В Слуцке за Михайловской церковью утонул мужчина
03.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сообщение об утонувшем недалеко от улицы Надречная мужчине 1956 г.р. поступило сегодня около 19:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого общества спасения на водах Олег Рудницкий.
Предварительно, трое местных жителей, несмотря на запрещающие таблички, будучи в нетрезвом состоянии купались в искусственном водоёме за Михайловским кафедральным собором. Увидев, что мужчина запутался в водорослях и стал тонуть, двое его товарищей пытались оказать ему помощь, но безуспешно.
Месяц назад на Случи в центре города
Милиция и ОСВОД регулярно
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Сообщение об утонувшем недалеко от улицы Надречная мужчине 1956 г.р. поступило сегодня около 19:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого общества...
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