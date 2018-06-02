ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке за Михайловской церковью утонул мужчина

03.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке за Михайловской церковью утонул мужчина

Сообщение об утонувшем недалеко от улицы Надречная мужчине 1956 г.р. поступило сегодня около 19:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого общества спасения на водах Олег Рудницкий. 

Предварительно, трое местных жителей, несмотря на запрещающие таблички, будучи в нетрезвом состоянии купались в искусственном водоёме за Михайловским кафедральным собором. Увидев, что мужчина запутался в водорослях и стал тонуть, двое его товарищей пытались оказать ему помощь, но безуспешно. 

Месяц назад на Случи в центре города утонула учащаяся Слуцкого медицинского колледжа 2000 г.р. По неофициальной информации, трагедии также сопутствовало употребление алкоголя. 

Милиция и ОСВОД регулярно напоминают гражданам правила поведения на воде. Основные из них: необходимо купаться только в специально отведённых для этого местах и исключительно в трезвом состоянии. Отмечается, что, по статистике, 70% погибших на воде купались в состоянии опьянения. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение об утонувшем недалеко от улицы Надречная мужчине 1956 г.р. поступило сегодня около 19:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого общества...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто и как охраняет границы Беларуси. Большой репортаж с погранзаставы «Дивин»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика