В Слуцке за Михайловской церковью утонул мужчина





Сообщение об утонувшем недалеко от улицы Надречная мужчине 1956 г.р. поступило сегодня около 19:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель Слуцкого общества спасения на водах Олег Рудницкий.

Предварительно, трое местных жителей, несмотря на запрещающие таблички, будучи в нетрезвом состоянии купались в искусственном водоёме за Михайловским кафедральным собором. Увидев, что мужчина запутался в водорослях и стал тонуть, двое его товарищей пытались оказать ему помощь, но безуспешно.

Месяц назад на Случи в центре города утонула учащаяся Слуцкого медицинского колледжа 2000 г.р. По неофициальной информации, трагедии также сопутствовало употребление алкоголя.

Милиция и ОСВОД регулярно напоминают гражданам правила поведения на воде. Основные из них: необходимо купаться только в специально отведённых для этого местах и исключительно в трезвом состоянии. Отмечается , что, по статистике, 70% погибших на воде купались в состоянии опьянения.



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