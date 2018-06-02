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С 5 по 8 июня у всех потребителей, подключенных к Лидской ТЭЦ, будет отсутствовать горячая вода

03.06.2018 — Разное | Lida.Info  
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С 5 по 8 июня у всех потребителей, подключенных к Лидской ТЭЦ, будет отсутствовать горячая вода

Согласно графика отключения потребителей тепловой энергии города Лида для производства испытаний, реконструкции, капитального и текущего ремонтов тепловых сетей на 2018 год, с 5 по 8 июня у всех потребителей, подключенных к Лидской ТЭЦ, будет отсутствовать горячая вода.

В данный период времени сотрудниками организации будут проводится испытания
тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.

Отметим, что с 4 по 15 июня без горячего водоснабжения временно останутся жители участка, которые обслуживаются котельной «Лида-46» (м-н Южный). Отключение всех потребителей Лидской ТЭЦ также пройдет 10 по 14 сентября.

С полным графиком отключения потребителей тепловой энергии в Лиде на 2018 год можно ознакомиться здесь.

 
 
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Согласно графика отключения потребителей тепловой энергии города Лида для производства испытаний, реконструкции, капитального и текущего ремонтов тепловых...
 
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