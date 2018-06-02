«Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Беларуси по мини-футболу





Обыграв в третьем матче «золотой» серии плей-офф чемпионата Беларуси в серии послематчевых пенальти гомельский ВРЗ, «Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории стал победителем национального первенства.

До этого были виктории в 2012, 2015 и 2016 годах. Больше чемпионств только у «Дорожника» – шесть. Виктор Тарчило привел руководимую им команду к золотым медалям в шестой раз (помимо «Лидсельмаша», он выигрывал звание чемпиона с «Витэном» в 2008 и 2009 годах). По этому показателю Виктор Константинович уступает только Валерию Досько, который приводил свои клубы к чемпионству восемь раз.

По ходу плей-офф «Лидсельмаш» выбил из борьбы за медали два минских коллектива — «Дорожник» и «Столицу».

Победа в национальном чемпионате позволит лидской команде в очередной раз представить свою страну в Лиге чемпионов УЕФА.

ПЛЕЙ-ОФФ. СЕРИЯ ЗА 1-е МЕСТО (до 3-х побед). ТРЕТИЙ МАТЧ

ВРЗ (Гомель) – ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – 4:4 (2:1, 1:2, 1:1), пенальти 4:5

Гомель. 2 июня. Универсальный зал игровых видов спорта «Локомотив». Начало в 15.00. 850 зрителей.

Судьи: М.Дейкало, М.Прохоров (оба – Минск). Резервный арбитр: П.Акулич (Жодино). Инспектор:М.Цуканов (Гомель).

ВРЗ: Дегтяренко (Куди – на три послематчевых пенальти); Григорьев (к) – Матвеенко – Селюк – Чернейко; Золотухин – Рогачев – Пинчук – Е.Клочко; Гончаров, Лемешко. Запасной: Березовский.

Лидсельмаш: Змысля (Головнев – на послематчевые пенальти); Воронин – Рось – Себискверадзе – Жигалко (к); Лось, Тодуа, Горошко. Запасной: Кандратович.

Мячи: 0:1 – Жигалко (4.03, пас – Себискверадзе). 1:1 – Тодуа (7.41, в свои ворота, пас – Пинчук). 2:1 – Рогачев (11.37, пас – Пинчук). 2:2 – Лось (24.14, пас – Воронин). 2:3 – Себискверадзе (37.44). 3:3 – Рогачев (39.47). 3:4 – Себискверадзе (42.36, пас – Лось). 4:4 – Е.Клочко (45.54).

Предупреждения: Пинчук (8.17, грубая игра) – Лось (14.32, несоблюдение 5-метрового расстояния).

Фолы: 5 – 3, 4 – 2.

Послематчевые пенальти: 1:0 – Золотухин. 1:1 – Лось. 2:1 – Рогачев. 2:2 – Рось. 3:2 – Е.Клочко. 3:3 – Жигалко. 4:3 – Григорьев. 4:4 – Тодуа. 4:4 – Селюк (перекладина). 4:5 – Воронин.

Лучшие игроки матча: Воронин, Себисквекрадзе, Пинчук.

Итог серии: ВРЗ – Лидсельмаш – 0-3 (1:3, 1:3, 4:4 (пен. 4:5)).

Фото — Sportnaviny.com .