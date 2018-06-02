|
«Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Беларуси по мини-футболу
Обыграв в третьем матче «золотой» серии плей-офф чемпионата Беларуси в серии послематчевых пенальти гомельский ВРЗ, «Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории стал победителем национального первенства.
До этого были виктории в 2012, 2015 и 2016 годах. Больше чемпионств только у «Дорожника» – шесть. Виктор Тарчило привел руководимую им команду к золотым медалям в шестой раз (помимо «Лидсельмаша», он выигрывал звание чемпиона с «Витэном» в 2008 и 2009 годах). По этому показателю Виктор Константинович уступает только Валерию Досько, который приводил свои клубы к чемпионству восемь раз.
По ходу плей-офф «Лидсельмаш» выбил из борьбы за медали два минских коллектива — «Дорожник» и «Столицу».
Победа в национальном чемпионате позволит лидской команде в очередной раз представить свою страну в Лиге чемпионов УЕФА.
ПЛЕЙ-ОФФ. СЕРИЯ ЗА 1-е МЕСТО (до 3-х побед). ТРЕТИЙ МАТЧ
Фото —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыграв в третьем матче «золотой» серии плей-офф чемпионата Беларуси в серии послематчевых пенальти гомельский ВРЗ, «Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)