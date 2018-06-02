Объём производства промышленной продукции в Беларуси в с января по апрель достиг Br35,2 млрд

Со вторника по пятницу в Минске проходил Белорусский промышленный форум. Его проводят с 1997 года, и за это время в Минск свои промышленные новинки привозили различные компании из 30 стран. В 2018 году промышленность Беларуси стала показывать солидный рост.

Если в 2017 темп роста промышленного производства в Беларуси составил 6,1%, то за четыре месяца этого года – почти 9%.

Согласно статистике, объём производства промышленной продукции в нашей стране в с января по апрель достиг Br35,2 млрд. Это почти на 9% больше, чем год назад. Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования (21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (17,3%), транспортных средств и оборудования (на 16,3%) и фармацевтических препаратов (на 15,4%).