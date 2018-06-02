ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объём производства промышленной продукции в Беларуси в с января по апрель достиг Br35,2 млрд

03.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Со вторника по пятницу в Минске проходил Белорусский промышленный форум. Его проводят с 1997 года, и за это время в Минск свои промышленные новинки привозили различные компании из 30 стран. В 2018 году промышленность Беларуси стала показывать солидный рост.

Если в 2017 темп роста промышленного производства в Беларуси составил 6,1%, то за четыре месяца этого года – почти 9%.

Согласно статистике, объём производства промышленной продукции в нашей стране в с января по апрель достиг Br35,2 млрд. Это почти на 9% больше, чем год назад. Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования (21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (17,3%), транспортных средств и оборудования (на 16,3%) и фармацевтических препаратов (на 15,4%).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в 2017 темп роста промышленного производства в Беларуси составил 6,1%, то за четыре месяца этого года – почти 9%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика