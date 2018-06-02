​Изменится ли стоимость шенгенских виз для белорусов?

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Слово «Беларусь», пусть и без футбольного накала страстей, звучало в эти дни и в Брюсселе. Язык дипломатии обычно тих, чёток и точен. И при этом результативен.

Повестка переговоров главы белорусского МИДа Владимира Макея с высокими чиновниками Евросоюза затрагивала всю палитру отношений.

Руководитель Европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский – на связи с нашей студией.

– Руслан, Добрый вечер! Задам вопрос, который волнует каждого белоруса (особенно на фоне временного «безвиза» для иностранцев в Россию и Беларусь во время спортивных соревнований): «Обсуждалась ли тема если не отмены, то изменения стоимости шенгенских виз для наших граждан?».

– Да Юрий, обсуждалась. Они обязательно подешевеют, скорей всего, с 60 до 35 евро. Главный вопрос – когда, а вот сроки зависят от скорости продолжающихся переговоров непосредственно по самому соглашению об упрощению визового режима и соглашению о реадмисии (это обязательство принимать своих депортированных граждан или иностранцев, которые в ЕС попали с нашей территории).

Так вот есть в этих документах пара пунктов, которые стороны всё не могут согласовать, как и в важном соглашении между Беларусью и ЕС о приоритетах партнёрства на 2019-й и 20-й годы, которое позволит Беларуси получить доступ к финансовым механизмам Евросоюза.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Эти приоритеты содержат одно-два положения, которые сейчас для нас являются неприемлемыми в силу позиции одной из стран Европейской зоны, поэтому мы обсуждали эти вопросы с руководителями ЕС и внесли наши предложения, как можно было разрешить этот проблемный вопрос».

Интервью как вы слышите и видите было записано перед самым вылетом, в бельгийском аэропорту Шарлеруа, и вот прямо на фоне садящегося самолёта «Белавиа» Владимир Макей рассказал, что рейсов из Беларуси в Бельгию теперь будет больше и не только пассажирских.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Сейчас мы можем осуществлять по пять пассажирских и по пять грузовых рейсов в неделю. Это очень перспективное направление, наша авиакомпания сейчас рассматривает существенное увеличение грузов через этот аэропорт».

Дело в том, что товарооборот с Бельгией действительно существенный: в прошлом году – 370 миллионов долларов, а в лучшие годы был более полумиллиарда. Бельгийский вице-премьер пообещал поддержать бизнес-форум «Беларусь-ЕС», который в следующем году пройдёт в бельгийском Антверпене с участием главы белорусского правительства.

Что касается в целом отношений с Европейским союзом, то главное достижение, как подчёркивает Владимир Макей, в том, что у всех сторон есть понимание: чтобы идти вперёд, нужно разговаривать.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы никогда не обещаем того, что не можем сделать. Это твёрдая установка Главы белорусского государства. Мы говорим своим партнёрам сегодня, что мы можем сделать. Есть такая формула: «Modest-concrete-achievable» (скромно-конкретно-достижимо), мы ей следуем, что позволит всем прийти к сотрудничеству, в котором все заинтересованы».

Возвращаясь к теме встречи Владимира Макея и Йоханнеса Хана (еврокомиссара по политике добрососедства и расширения), хотел бы напомнить, что они давно и хорошо лично знакомы с австрийцем, политиком в своей стране видным и влиятельным, конечно, им было о чём поговорить, в том числе и на фоне телефонного разговора, который на минувшей неделе состоялся между премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем и нашим Президентом Александром Лукашенко. Я напомню, Президент Беларуси принял приглашение посетить Австрию с визитом.