На страже безопасности

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В понедельник белорусские погранвойска отметили свой первый век на службе Родине. Президент Александр Лукашенко, который тоже служил в погранвойсках, отправился в расположение Брестской пограничной группы, чтобы проинспектировать работу застав «Дивин» и «Брест» и, конечно же, поздравить с круглой датой.



Надеясь на преданность зрителя телеканалу ОНТ и рассчитывая на то, что вечерние новости смотрят все – о программе президентской поездки вкратце. В пятницу Александр Лукашенко посетил погранзаставу «Дивин» (здесь контролируют более 30 километров границы с Украиной).

Президент посмотрел, как работают и как живут защитники рубежей, оценил технику, которая защитникам помогает, и обсудил с военными вопросы от кадрового обеспечения армии до льгот молодым семьям.

Это уже суббота (см. видео – прим. ред.) – Александр Лукашенко посещает погранзаставу «Брест», ту самую, которая в 41-м первой приняла на себя удар врага. Под контролем этих офицеров – 350 километров стратегической западной границы. О стратегической же важности пограничников Президент говорил сразу после того, как детально изучил сегодняшние условия службы( ещё раз напомним, что Глава государства в прошлом тоже пограничник). И этот факт подчёркивает важность главных слов Президента во время торжественного марша.

А теперь о том, почему об этом – лишь вкратце. Куда важнее не то, какой была программа Александра Лукашенко, тем более, если это было в конце недели и если об этом уже рассказывали подробно. Суть, как всегда, в нюансах. И нюансы этой поездки в очередной раз подчеркнули особенности президентских командировок.

Александра Лукашенко интересуют детали. Конечно, Президент и раньше на них акцентировал внимание, но всё же времена, когда за обширными долгими докладами чиновников слегка, но теряется суть, прошли. Глава государства требует конкретики, потому за условный час такой командировки раскрываются действительно проблемы (если они, конечно, есть). И такой подход Президента не оставляет шанса принимающей стороне на сокрытие информации: Александр Лукашенко ведь обязательно уточнит, если техника – изучит лично, если технологии – поинтересуется, как работают. И это, по ощущениям, стимулирует всех чиновников в стране работать глубже, а не по верхам. Всегда ведь может раздаться звонок с конкретным вопросом.

Нюанс второй – в любой командировке Президент изучает срез всего общества, а не только слушает мнение чиновников. Брестская поездка особо показательна: вот Александр Лукашенко интересуется, как живёт полковничья дочка. Если разговор с военнослужащими, то обязательно нужно услышать и мнение их жён, которые на службу смотрят под другим углом, а в противовес тому, что говорят генералы о службе сегодня – спросить об этом же у ветеранов, которые тогда служили по-другому. И у Александра Лукашенко складывается полная картина ситуации, ведь срежиссировать такое общение невозможно.

И нюанс третий – Президент готов говорить на любые темы и отвечать на любые вопросы. К примеру, с журналистами в субботу Александр Лукашенко говорил откровенно на резонансные темы. Однако и в общении с «нерепортёрами» Глава государства не ограничивается тематикой поездки. Казалось бы, какое отношение к теме особенностей пограничной службы имеет опрос о льготах для матерей в декрете? Но если есть вопрос, то будет и обстоятельный ответ.

И эти три нюанса, как признаются чиновники журналистам, – это дополнительное стимулирование власти на местах. Александр Лукашенко ведь может приехать туда, куда угодно, спросить то, что угодно, и выслушать мнение любого человека, который может взять и сказать всё, как есть. И потому «как есть» должно быть хорошо или хотя бы нормально во всех сферах и в каждом регионе. Конечно, не все председатели, министры или начальники воинских частей уже перестроились на эти три нюанса, но процесс идёт, результат мы все почувствуем.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента