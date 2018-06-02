​Любишь кататься

В четверг суд вынес приговор директору компании «Супрэмаси». 28-летняя дама обещала клиентам привезти автомобили из России, брала с покупателей деньги, но они своих машин так и не увидели. По делу проходят около сотни пострадавших, а общая сумма ущерба – более 650 тысяч долларов!

«Виновата, оказалась глупышкой. Если бы не задержание, вы бы уже были с машинами» – с такой «оправдательной» речью обвиняемая обратилась к потерпевшим. Их, кстати, почти 90 человек со всей страны. Хотели купить новые автомобили из России, а по итогу потеряли более 650 тысяч долларов на всех. Такого исхода никто даже в мыслях не допускал. Автодилер с офисом в самом центре Минска внушал доверие. Да и на старте машины клиентам приходили. К задержкам сначала относились философски (мол, все мы люди), но в 2015 году поставки вообще прекратились, покупатели стали паниковать.

Владимир выбирал внедорожник. Наткнулся на выгодное предложение минской фирмы «Супрэмаси» (обещали привезти из России дешевле рыночной стоимости). Внёс предоплату и стал ждать: месяц, два, три… А когда понял, что директор кормит «завтраками», написал заявление в милицию.

Владимир Сиваков, житель г. Гомеля: «Доверился, повёлся на автомобиль дешевле, на тысячу долларов дешевле, в итоге остался ни с чем. Утешает, конечно, то, что я внёс предоплату 1500 долларов, а некоторые внесли и по пять тысяч, и по шесть, и по восемь».

Примерно за полгода в милиции скопилась стопка из почти сотни таких же заявлений. Отличались разве что обстоятельства сделки. Семье Орешкиных «Супрэмаси» обещала предоставить рассрочку на 2-3 года после того, как будет внесён залог в 15%. Подписи поставили, даже не задумываясь, потому что кредит на покупку автомобиля пенсионерам давать не хотели.

Ждать новенький автомобиль по условиям сделки нужно было сорок дней. Ждали с нетерпением. Не дождались. По истечении срока семья стала задавать вопросы, но на том конце провода лишь оправдывались.

Дабы поправить ситуацию, по словам директора «Супрэмаси» Ольги Малашенко, она стала сотрудничать с российской компанией «Солидэ», которую учредил её знакомый Владимир. Но долгов почему-то стало ещё больше. По материалам дела, партнёры были в сговоре и работали по принципу финансовой пирамиды. На последнем судебном заседании Владимиру нездоровилось (его судьбу будут решать отдельно). Приговор для Ольги уже прозвучал.

Обвиняемая считает виновной не себя, а кризис, который случился в России несколько лет назад: скачки с курсом валют и так далее. Этот довод легко парировали потерпевшие, которые давали деньги не в рублях, а в долларах (что, кстати, запрещено законом). Защита кивала в сторону партнёра Ольги: мол, проблемы начались с приходом Владимира. Но и эта карта была бита: со слов клиентов, директор «Супрэмаси» сама и убеждала их переводить деньги на счёт «Солидэ».

Приговор понятен, но сторона защиты с ним не согласна и по-прежнему настаивает на невиновности.

На обжалование приговора у обвиняемой есть десять дней. Ольга обещала со всеми рассчитаться, как только освободится. Правда, некоторые потерпевшие уже давно мысленно попрощались со своими деньгами и больше не верят обещаниям.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента