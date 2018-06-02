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Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?
Новости Беларуси. Сколько людей – столько мнений. И столько же действий. Строить, а не разрушать, чистить, а не загрязнять. В Международный день очистки водоемов люди разных профессий, но одинаково сильно влюбленные в дайвинг, собираются вместе, чтобы сделать природу чище, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2018 году место сбора неравнодушных – Браславские озера.
Как минимум раз в год они меняют экзотические моря на отечественные глубины. Люди разных профессий: банкиры, программисты, врачи. Подводная зачистка – дело закаленных. И подготовленных не только духом.
Дмитрий Барашков, дайвер:
Дмитрий Опанович и Ульяна Краснова, дайверы:
Начинается экологическая операция с построения. Здесь и без карты понятно – людям-амфибиям скучать не придется. Фронт подводной работы разбит на пять точек. Здесь и популярный пляж, и дальний остров. В общем, туда, где туристы идут косяком.
Летучку проводит Андрей Лихачёв, пожалуй, самый опытный дайвер Беларуси. К международной акции его клуб присоединятся пятнадцатый год подряд. Начинали с десяти участников, а пару лет назад, собрав 150 человек, установили рекорд. Тогда дайверы подняли около двух с половиной тонн мусора. При этом стандартный улов – 500-600 килограммов.
Андрей Лихачёв, руководитель дайвинг-центра:
Жемчужина природы и туристическая Мекка. Наводку на проблемные точки Браславских озер дает администрации национального парка.
Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озёра»:
Хранит ли кристально чистая вода опасные сюрпризы – узнаем уже очень скоро. База отдыха на озере Струсто. К подводной вылазке готовится первая группа дайверов.
Аквалангисты спустятся примерно на шесть-семь метров. Под водой водолазы могут находиться до сорока минут. Субботник с погружением совпадает с генеральной уборкой на суше.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Видимость в мутной воде – не больше метра. Под слоем ила – все те же пластиковые бутылки. Нередко со дна поднимают отработавшие свое покрышки, а также строительный мусор.
И это лишь часть классического улова. Едва освободив руки, водолазы вновь отправляются в пучину. А мы – на озеро Дривяты. Локация – популярный пляж. Со всеми вытекающими.
Пока супруг Марии бороздит подводные ландшафты, девушке впору за очередным мешком. Ярко-синие контейнеры некоторые отдыхающие почему-то обходят стороной.
Мария Машко, волонтер:
Тем временем, подводные охотники завершают свою операцию. Несколько мешков мусора – менее чем за час. Добыча калибра разного. Есть и крупные экземпляры. К примеру, этот. Возможно, фрагмент понтонного моста.
Общая площадь Браславских озер более 130 квадратных километров. Уборка, может, и капля в море. Но благодаря таким каплям водоемы и становится чище.
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Номерные знаки, части понтонного моста и даже морское судно 1916 года: что находят белорусские дайверы при уборке водоёмов?
Новости Беларуси. Сколько людей – столько мнений. И столько же действий. Строить, а не разрушать, чистить, а не загрязнять. В Международный день очистки водоемов...
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