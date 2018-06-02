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«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?

03.06.2018 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. А пока кипят события на политическом фронте, наши пограничники продолжают вооружаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе, технически.

«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?

Вот этот прибор сканирует наши паспорта. Буквально за секунду считывает 30 параметров. Как говорится, техника в помощь.

«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?


Иван Шумский, директор компании по производству экспертных продуктов для проверки подлинности документов, денежных знаков, ценных бумаг:
Это такая хитренькая база данных. Для специального применения. В ней описаны практически все документы со всего мира. Для того, чтобы пограничник, когда он видит вот такую экзотику – он же не может все помнить – он может тремя кликами достать изображение. Достать специальное изображение. Достать элементы и быстренько проверить подлинность документа.

 
 
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Новости Беларуси. А пока кипят события на политическом фронте, наши пограничники продолжают вооружаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе,...
 
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