|
«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?
Новости Беларуси. А пока кипят события на политическом фронте, наши пограничники продолжают вооружаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе, технически.
Вот этот прибор сканирует наши паспорта. Буквально за секунду считывает 30 параметров. Как говорится, техника в помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?
Новости Беларуси. А пока кипят события на политическом фронте, наши пограничники продолжают вооружаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)