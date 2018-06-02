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Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу
Новости Беларуси. Любое коррупционное проявление, даже самое незначительное, – это потеря. Для конкретного человека, государственной или частной структуры, страны в целом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но больше всего – для самого коррупционера, ведь за сиюминутную выгоду в итоге приходится дорого отдать – годами несвободы. И усугубляется это осознанием, что все, что произошло, дело своих же собственных рук. И можно, и нужно было иначе. И это о любом правонарушении, за исключением случаев психического нездоровья преступника.
В деревне Лесники сгорела вековая мельница. Точнее, в деревне Лесники подожгли вековую мельницу. После того, как предприниматель решил ее довести до ума и сделать достоянием. Сказать, что эта новость вызывает недоумение – ничего не сказать. Деревня потеряла памятник архитектуры, поджигатель – совесть. Петр Бутрим провел собственное журналистское расследование.
На окраину деревни, где еще не так давно над домами возвышалась деревянная мельница, Евгений Жарко приходит с особыми чувствами. Как и многие здесь, мужчина хотел для 100-летнего ветряка совершенно иной судьбы – как минимум сохранить, а еще лучше создать экспонат под открытым небом для туристов. Все бы так, только вот украшение и память целой округи сгорела дотла.
О том, какое будущее может быть у чудом уцелевшего и действительно редкого механизма, мы рассказывали еще зимой. К сожалению, мечта сельчан, чтобы вместе с основанием мельницы закрутилась и жизнь вокруг так и осталась мечтой.
Петр Бутрим, СТВ:
И не только для них. Валентин Дашкун родился неподалеку. Сегодня он один из крупнейших коллекционеров во всей Беларуси. На мельницу положил глаз давно, пытался отыскать владельца, выкупить и даже разработал грандиозный план – как 12-метровый млын перевезти и сделать из него визитную карточку всего районного центра.
Валентин Дашкун, коллекционер:
О ярком зареве в районе Лесников сообщили проезжающие по соседней трассе. Дело было ночью. И шансов спасти хрупкую деревянную конструкцию оставалось совсем мало.
Александр Кульбеда, начальник Дрогичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Татьяна Сивицкая, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз:
То, что этот внезапный пожар дело рук человека, очевидно даже дилетанту. Только вот кому могла мешать старинная мельница – пока неизвестно. Ведь больше 40 лет к ней никто не притрагивался. Местная власть лишь разводит руками.
Максим Грицук, председатель Немержанского сельсовета:
Больше всех потрясены сельчане. Болит душа по потерянному достоянию деревни и у Валентины Лукьянович. Мельницу, которую женщина нашла на карте 1915 года, полвека назад в составе полеводческой бригады ремонтировал ее дедушка. Теперь же об этом будет напоминать лишь фотография.
Валентина Лукьянович, директор Дома социальных услуг деревни Лесники:
У этой истории о малой родине, к сожалению, нет хэппи энда. Как и нет теперь ни уникальной реликвии у этой полесской глубинки, ни музея в районном центре. Остается только извлечь урок, чтобы в будущем таких потерь не допустить.
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Новости Беларуси. Любое коррупционное проявление, даже самое незначительное, – это потеря. Для конкретного человека, государственной или частной структуры,...
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