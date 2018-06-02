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Изменения во вступительной кампании, профилизация образования и престиж учительской профессии. Большое интервью Игоря Карпенко

03.06.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. И радость, и грусть. Одиннадцатиклассники на неделе попрощались со школьными уроками – в Беларуси прозвенел последний звонок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только в Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, зачисление в вузы и колледжи. В 2018 году существенных изменений во вступительной кампании не будет, но перемены грядут. Чего и когда ждать детям и, конечно, родителям в эксклюзивном интервью «Недели». Юлия Огнева отправилась к министру образования Игорю Карпенко.

Изменения во вступительной кампании, профилизация образования и престиж учительской профессии. Большое интервью Игоря Карпенко

Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Васильевич, в 2018 году впервые прошел республиканский праздник «Последний звонок». Расскажите, какие у вас впечатления?

Изменения во вступительной кампании, профилизация образования и престиж учительской профессии. Большое интервью Игоря Карпенко

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Я бы не стал зацикливаться на формате и вообще на этом мероприятии. Оно проходное, потому что для выпускников сейчас самая горячая пора. Надо себя настроить не на летнее солнце, не на отдых, а на серьезную работу, которая позволит выбрать формат своего профессионального обучения и становления.

Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей

Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ

Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. И радость, и грусть. Одиннадцатиклассники на неделе попрощались со школьными уроками – в Беларуси прозвенел последний звонок, сообщили в...
 
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Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя
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