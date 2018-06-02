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Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

03.06.2018 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отмена экзаменов для поступления в гимназию стала одной из резонансных тем последнего времени, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Карпенко в интервью Юлии Огневой рассказал, почему было принято такое решение, а также поделился мнением, как можно поднять авторитет профессии учителя.

Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

Юлия Огнева:
До сих пор резонансным остается вопрос отмены экзаменов для поступления в гимназию. Многие на это рассчитывали: вроде с одной стороны просто – сдал экзамен, поступил в гимназию. А сейчас получается, вроде родитель рассчитывал, что ребенок в 5-ом классе будет в определенной гимназии, а теперь по-другому.

Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

Игорь Карпенко:
Сегодня, когда учебная программа общей средней школы и гимназии одинаковы, я думаю, что нет необходимости вести ребенка из одного конца Минска в другой конец города только лишь потому, что там название гимназии. Понятно, что первый год будет адаптационно сложным, будут вопросы возникать, но мы должны понимать, что в перспективе должна выстроиться система, которая позволит учесть и интересы потребностей ребенка. 

Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

Юлия Огнева:
Игорь Васильевич, но вы же не можете не согласиться, что школы все ровно разные? Вы говорите о том, что есть примеры, когда школы превосходят гимназии, но есть и обратные примеры.

Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

Игорь Карпенко:
Кто бы не работал министром образования, он все ровно будет решать две главные проблемы. Первая проблема – совершенствование содержания образования и повышение его качества, вторая проблема – обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами. Мы должны понимать, что это процесс не быстротечный. Ведь вспомните, 10 лет назад мы принимали на физический факультет в педагогический университет с 1 баллом по физике по тестированию, а сегодня разве можем в одночасье поменять всех педагогов. Если окружающие люди начнут понимать это, когда они перестанут воспринимать учителя как обеспечивающего какие-то услуги для населения, когда начнут понимать, что это процесс взаимодействия учителя, родителя, учащегося, общественности, управленцев и так далее, тогда, наверное, и уровень образования, и престиж учительской профессии будут повышаться, и авторитет учителя будет высокий.

Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Отмена экзаменов для поступления в гимназию стала одной из резонансных тем последнего времени, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь...
 
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