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Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

03.06.2018 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему профилировать детей по направлениям лучше в старших классах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

Юлия Огнева, СТВ:
Много сейчас говорят о профилизации образования. Была на собрании, не стану скрывать, даже в нашем третьем классе учитель говорит о том, что может быть в нашем пятом детей будут делить в соответствии с тем, что им ближе. Например, математика или русский язык. Скажите, так ли это?

Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Я думаю, что о профилизации надо вести разговор в 7-8 классе, когда можно уже комплексно оценить возможности ребенка, где он себя проявил – в гуманитарной, физико-математической, химико-биологической направленностях. Уже после 9-го класса, когда он выдержит испытания за 9-ый класс, покажет свои результаты, он должен выбрать самостоятельно формат дальнейшего движения.

Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь

 
 
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Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему...
 
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