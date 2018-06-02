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Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?
Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему профилировать детей по направлениям лучше в старших классах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
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Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?
Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему...
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