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Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ

03.06.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси анонсировали изменения в процессе поступления в высшие учебные заведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В чем они будут заключаться и какую принесут пользу рассказал министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ

Юлия Огнева, СТВ:
При поступлении в вузы вы уже анонсировали, что будут какие-то изменения…

Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Мы говорим о том, что за централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента. Скорее всего могут по некоторым специальностям появиться внутренние вступительные испытания. Мы, кстати, рассматриваем вопрос изменения методологии подсчета баллов централизованного тестирования.

Сейчас у нас шкала рейтинга. Многие родители, учащиеся не понимают, как это так, он имел, допустим, восьмерку в средней школе по математике, а тест вдруг написал на 45 баллов. Так это что – 4, 5 балла? Все начинают задавать такой вопрос. Мы разработали новую методологию, которую попытаемся в 2018 году апробировать. Мы говорим об абсолютной шкале баллов, которая позволила бы учащимся и родителям четко сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по централизованному тестированию.

Юлия Огнева:
В 2018 году будет новая и старая система одновременно?

Игорь Карпенко:
Старая система никаким образом влиять не будет. Мы даже не будем давать результат второй системы на руки. Это для себя делаем.

Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В Беларуси анонсировали изменения в процессе поступления в высшие учебные заведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем они будут...
 
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