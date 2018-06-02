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Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ
Новости Беларуси. В Беларуси анонсировали изменения в процессе поступления в высшие учебные заведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В чем они будут заключаться и какую принесут пользу рассказал министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Сейчас у нас шкала рейтинга. Многие родители, учащиеся не понимают, как это так, он имел, допустим, восьмерку в средней школе по математике, а тест вдруг написал на 45 баллов. Так это что – 4, 5 балла? Все начинают задавать такой вопрос. Мы разработали новую методологию, которую попытаемся в 2018 году апробировать. Мы говорим об абсолютной шкале баллов, которая позволила бы учащимся и родителям четко сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по централизованному тестированию.
Юлия Огнева:
Игорь Карпенко:
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Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ
Новости Беларуси. В Беларуси анонсировали изменения в процессе поступления в высшие учебные заведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем они будут...
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