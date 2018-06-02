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Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей
Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Министр образования рассказал, стоит ли бояться изменения в системе школьных экзаменов и централизованного тестирования.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Игорь Карпенко:
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Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей
Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе...
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