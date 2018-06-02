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Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей

03.06.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Министр образования рассказал, стоит ли бояться изменения в системе школьных экзаменов и централизованного тестирования.

Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей

Юлия Огнева, СТВ:
Уже по сегодняшнему дню ясно, что каких-то серьезных изменений в выпускных экзаменах не произошло в этом году. Планируются ли они в последующем?

Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Главная проблема, которая сегодня есть с выпускными экзаменами, это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний, которые проводятся в высших учебных или средних специальных заведениях. Наверное, мы должны выйти на какую-то формулу, которая позволила бы сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей, и вывести совершенно на новый формат. Это не будет ни для кого громом среди ясного неба.

Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей
Юлия Огнева:
Это будет перспектива года или двух?

Игорь Карпенко:
Думаю, где-то так.

Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе...
 
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