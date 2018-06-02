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Победа «Смены», ничья «Цементника» и поражение «ЛІКа». Итоги пятого тура

03.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Победа «Смены», ничья «Цементника» и поражение «ЛІКа». Итоги пятого тура

В минувшие выходные состоялись матчи пятого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу волковысский «ЛІК» в Скиделе на стадионе ФСК встречался с серебряным призером прошлогоднего чемпионата ФСК «Гродненский» и  уступил 3:0. Все мячи были забиты в первом тайме. Дублем отметился  Михаил Черник и еще один мяч на счету Андрея Севко. Счет мог быть и больше, но трижды ворота волковычан выручали то перекладина, то штанга. На 58-й минуте матча хозяева поля остались вдесятером после удаления с поля Николая Ганчицкого. Игра выровнялась, ликовцы сделали пару замен,  но, увы, мастеровитый соперник оставил свои ворота неприкосновенными.

«Слоним-Сити» в гостях в упорной борьбе уступил «Щучину» 2:1.

А «ПК им. В.И. Кремко» с разгромным счетом 0:8 выиграл у хозяев поля «Гроднолифт».

Зельвенская «Чайка» тур пропускала.

Остальные матчи состоялись в воскресенье.

«Лида» дома разгромила «Мосты» 6:0.

В Дятлово «Белая Русь» выиграла у сморгонских «Медведей» 3:1.

А красносельский «Цементник» в гостях сыграл вничью 1:1 с гродненским «ЖКХ». Хозяева на 8-й минуте открыли счет в матче (1:0). Гол на счету Олега Чирича. Гости через десять минут сумели восстановить равновесие. Гол забил Александр Асташенков. Боевая ничья.

 

 

 

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В минувшие выходные состоялись матчи пятого тура чемпионата Гродненской области по футболу. В субботу волковысский «ЛІК» в Скиделе на...
 
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