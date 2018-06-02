​Будущее наступает

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Белорусский промышленный форум проходил со вторника по пятницу в Минске. Небольшую экскурсию по выставке наш корреспондент Константин Степанец начал с электромобилей.

Центральное событие Белорусского промышленного форума – «Техиннопром» – это, по сути, не одна выставка, а все четыре: «Профсварка», «Химия нефть и газ» и «Пластекс», посвящённая продукции из пластика. Однако львиную долю выставочных площадей занимают всё же технологии и инновации в промышленности, которым это всё и обязано названием. Кстати, география представленной продукции в этом году даже шире, чем предполагалось. А по некоторым позициям можно провести почти прямое сравнение. К примеру, вот белорусский электромобиль, а по соседству стоит китайский.

Виталий Пигальский, инженер-технолог совместного белорусско-китайского предприятия: «Чем китайский электромобиль отличается от представленного здесь белорусского? Отличается он типом зарядки. Здесь представлены два типа зарядки: медленная и быстрая. Медленная позволяет заряжать от обычной бытовой сети 220 вольт за 6-8 часов. Быстрая зарядка позволяет заряжать автомобиль за 30-40 минут с токами до 250 ампер и вольтажом 360-380 вольт».

Поговаривают, что в ближайшем будущем сборку таких машин наладят и у нас в стране. А пока электромобили всё не заполонили, в Беларуси востребованы и инновации для более традиционной техники. Вот это – мини АЗС от Национальной академии наук. Для чего она предназначена?

Антон Декевич, инженер Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси: «Для лесных хозяйств, для полей, чтобы техника не каталась к бензобаку, бензовозу, а непосредственно на месте работы могла заправиться».

Она с подогревом, также стоит система мониторинга жидкости для выдачи топлива каждому потребителю – можно запрограммировать, кому 30 или 20 литров выдать. А также здесь стоят датчики об утечке топлива. В случае чего система оповестит диспетчера, на место выедет бригада по устранению неполадок».

Мини АЗС – это всё же больше для сельского хозяйства. Между тем множество представленных здесь решений предназначены именно для промышленно производства, в котором без роботов сегодня никак.

Андрей Некрашевич, заместитель директора компании «Дип Инжиниринг»: «Робот родом из Дании. Называется «Юнивёрсал роботс» (универсальный робот). Его движения можно изменить достаточно просто. Можно его запрограммировать. Мы можем вручную указать те точки и траектории, по которым он может проехать, или указать их более точно, нажать кнопку «старт», работа началась».

Главное, что объединяет сотни представленных здесь инноваций – это их прикладное значение. Кроме того, на нынешней выставке ещё чётче обозначился крен в сторону автоматизации и различных IT-решений в промышленности. По мнению организаторов, всё это должно ускорить и стимулировать переход к цифровой экономике.