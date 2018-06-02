Беларуска завоевала бронзу на европейском первенстве по художественной гимнастике

Беларуска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Оно, кстати, является олимпийской дисциплиной, пишет TUT.BY.

По сумме четырех видов упражнений Екатерина Галкина получила 77,625 балла. Золото и серебро завоевали сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).

Командную победу в медальном зачете завоевала Россия: у нее 2 золота, 1 серебро, 1 бронза. Беларусь с этой единственной медалью расположилась на пятом месте. Екатерине Галкиной 21 год, она мастер спорта международного класса и неоднократный призер международных соревнований.

Параллельно в Испании проходил и юниорский чемпионат Европы. На нем беларуски тоже смогли отличиться: Анна Каменщикова завоевала серебро в упражнениях с булавами.