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Беларуска завоевала бронзу на европейском первенстве по художественной гимнастике
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Беларуска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Оно, кстати, является олимпийской дисциплиной,
По сумме четырех видов упражнений Екатерина Галкина получила 77,625 балла. Золото и серебро завоевали сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).
Командную победу в медальном зачете завоевала Россия: у нее 2 золота, 1 серебро, 1 бронза. Беларусь с этой единственной медалью расположилась на пятом месте. Екатерине Галкиной 21 год, она мастер спорта международного класса и неоднократный призер международных соревнований.
Параллельно в Испании проходил и юниорский чемпионат Европы. На нем беларуски тоже смогли отличиться: Анна Каменщикова завоевала серебро в упражнениях с булавами.
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Беларуска Екатерина Галкина завоевала в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Оно, кстати, является...
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